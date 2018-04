Hyundai ontwikkelt zestrapsautomaat

Door: BV

Hyundai is klaar met de ontwikkeling van een nieuwe zestrapsautomaat. De transmissie zal geïntroduceerd wordt in de Azera/Grandeur met 3,3l V6 benzinemotor. Die zal daardoor 12% zuiniger en 2,5% sneller worden. Voor de Belgische markt is het belangrijker dat de automaat daarna gekoppeld zal worden aan een groot aantal diesel- en benzinemotoren in verschillende Hyundai-modellen. De Koreanen zullen in de toekomst niet minder dan 16 versies van de compacte zesbak voorzien. Daarbij hoort alvast de hertekende Santa Fe die voor eind 2009 op de planning staat.