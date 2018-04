2008 recordjaar Belgische autosector

Door: BV

Met de cijfers voor december 2008, zijn uiteraard ook de jaarresultaten van de Belgische autosector bekend. En wat blijkt? In een jaar waarin het laatste kwartaal werd gedomineerd door doemberichten en tegenvallende verkopen, zet de sector een nieuw record voor ons land. Er werden in het totaal 535.947 nieuwe personenwagens ingeschreven. Daarmee worden de cijfers van 2006 (526.141) van de tabelen geveegd.

Ook in de andere voertuigcategorieën werden nog sterke cijfers gerealiseerd. Zo werden er in 2008 in het totaal 64.639 nieuwe bestelwagens ingeschreven, ei zo na even veel als tijdens recordjaar 2007. Bij de vrachtwagens tot 16 ton MTM daalde het aantal inschrijvingen met net geen 13%, maar er werden wel een recordaantal -9.634- nieuwe trucks ingeschreven. De motormarkt tikt af op 30.074 stuks, nipt onder de recordcijfers van 2007.

Vakorganisatie Febiac noemt 2008 "een bijzonder jaar". Dat werd gekenmerkt door een bijzonder succesvol autosalon, maar kende vanaf oktober een terugval omwille van de krediet- en bankencrisis en de gevolgen daarvan in andere sectoren. De vooruitzichten voor 2009 zijn onzeker, aldus de organisatie. Febiac mikt voor volgend jaar op een terugval van 10 tot hooguit 20%. Het Brusselse Autosalon zal daarvoor een belangrijke graadmeter zijn.