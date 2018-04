Honda hakt in nieuwe modellen

Door: BV

Bij Honda is bezuinigen een ernstige zaak. Het bedrijf zette eerder al een punt achter z'n Formule 1-avontuur en zaagde al de poten onder de opvolger van de NSX. Nu gaan de Japanners alweer met de bijl in een aantal ontwikkelingsprogramma's.

Voor de Amerikaanse markt is het belangrijkste nieuws dat de ontwikkeling van een nieuw achterwielaangedreven platform voor Acura stopgezet wordt. Dat had vanaf 2015 dienst moeten doen voor een regelrechte BMW 7-concurrent, maar het ziet er niet naar uit dat die nog komt. Honda had, onder meer voor diezelfde Acura-reeks de ontwikkeling van V8-benzinemotoren gestart, maar ook daar gaat de stekker nu uit.

De leuke S2000 is z'n laatste productiejaar ingegaan. En hoewel niemand echt verwachtte dat Honda meteen een opvolger klaar zou hebben, ging de sector er toch van uit dat het merk een vervolg wou breien aan de open tweezitter. Volgens de laatste berichten komt er opvolger er dan toch niet. Nooit. Een dakloze variant op basis van de CR-Z is het (voorlopig) laatste slachtoffer van de besparingswoede. Honda laat zo veel mogelijk niches voor wat ze zijn en concentreert zich op volumesegmenten.