GM krimpt tot 4 merken

Door: BV

In de marge van de Detroit Motorshow zijn meer details over het toekomstplan van General Motors opgedoken. En "the general" moet afslanken. Het bedrijf wil -op de Amerikaanse markt- enkel nog de merken Chevrolet, Cadillac, Pontiac, Buick en GMC overhouden. De toekomst van Opel in Europa wordt niet in vraag gesteld.

We wisten al dat zowel Hummer als Saab in de etalage stonden. Daarbij komt nu ook Saturn. Dat merk werd door GM 19 jaar geleden in het leven geroepen om vooral een jonger publiek aan te spreken, maar het wist al die tijd slechts één jaar winst te maken. Voor Pontiac geldt er een alternatief scenario. Daar wil GM het aanbod afkalven tot slecht vier modellen; de G8, G5, Solstice en Vibe. Mogelijk zelfs zonder dat die ooit nog een opvolger krijgen...

Voor Hummer en Saturn liggen de kaarten het slechtst. GM zegt actief een koper te zoeken, maar er dienen zich geen kandidaten aan. Als daar niet snel verandering in komt, gaat de stekker eruit. Hetzelfde geldt voor het Zweedse Saab dat sinds 2000 helemaal in handen van de Amerikanen is. Ook voor Saab zijn er nog geen overnamekandidaten opgedoken. Toch hebben de Zweden betere kansen. Saab's know-how in zowel turbo-benzine als biopower (E85 Bio-ethanol) motoren is brandend actueel en het merk heeft voor de komende jaren een aantal nieuwe producten op stapel staan. De Zweedse overheid kondigde eerder al aan dat het z'n autosector wil steunen, maar sluit een nationalisering van Saab of Volvo uit. De Zweden kunnen, geholpen door overheidskapitaal (of zelfs met geld van de werknemers), wel GM uitkopen. Die piste lijkt bij de directie in Zweden -die zich vanzelfspreken onthoud van commentaar- te leven.