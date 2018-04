Ibiza Ecomotive en Exeo geprijsd

Door: BV

Daags voor het merk met de twee nieuwigheden uitpakt op het Autosalon van Brussel, maakt het de prijzen bekend. Seat zet de nieuwe Ibiza Ecomotive in de markt vanaf € 15.190. De zuinige Ibiza wordt aangedreven door een 80pk sterke 1.4 driecilinder TDI die gepaard is aan een vijfbak met herziene overbrengingsverhoudingen. Het model verbruikt amper 3,7l/100km over de gemengde cyclus en stoot elke kilometer slechts 98gr CO2-uit. Dat is zelfs nog een tikkeltje beter dan de vorige uitgave. In elk geval levert het model een overheidskorting van 15% op, bovenop een kleine premie voor de aanwezige partikelfilter.

De Exeo is een gerecycleerde Audi A4 van de vorige generatie, al dient gezegd dat Seat het model niet alleen in een (licht) gewijzigd kleedje mocht steken, maar het model ook de nieuwe generatie tweeliter common-rail turbomotoren inlepelt, terwijl de A4 van de vorige editie die nooit gekregen heeft. De centrales zijn 120, 143 of 170pk sterk. De 4,60m lange berline is evneens leverbaar met benzinemotoren van 102 tot 200pk. De instapper is de 1.6 benzine die u vanaf € 22.290 op uw naam kan schrijven. De goedkoopste diesel staat voor minstens € 23.950 in de catalogus.