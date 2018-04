Optimisme op Salon van Brussel

Door: BV

Het Brusselse Autosalon anno 2009 is pas geopend en we polsten al even naar de eerste indrukken bij verschillende constructeurs.

De beurs beperkt zich in oneven jaren tot vrijetijds-, terrein-, en bedrijfsvoertuigen. Dat betekent dat er sprake is van een uitgedund modellenprogramma op de salonvloer, ook al is de salonreglementering de jongste jaren minder stringent geworden. Zo is bijvoorbeeld de goedkoopste auto op de markt, de Chevrolet Matiz, niet op de beurs te zien. De crisis die de autosector in het laatste kwartaal van 2008 in z'n ban hield, heeft ook gevolgen voor het salon. Heel wat standenbouwers veroorloofden zich minder frivoliteit. Bovendien bedankten een aantal merken voor de uitnodiging. Subaru heeft met de Forester en Outback modellen die binnen de salonfilosofie vallen, maar kiest voor acties bij de dealers. De GM-merken waarvan Kroymans de import in Europa regelt -Cadillac, Corvette en Hummer- zijn eveneens afwezig. En hoewel Fiat, Alfa en Lancia eerder hun deelname bevestigd hadden, is alleen Fiat er (omdat de annulatiekost anders te hoog opliep).

Wie er wél is, was na de eerste salondag alvast tevreden van de opkomst. Specifieke cijfers ontbreken, maar de drukte verraadt een grote interesse. Een bescheiden rondvraag bij verschillende merken bevestigt dat de offertes als zoete broodjes de deur uitgaan. Op getekende orders is er nog geen zicht, toch overheerst een sfeer van optimisme. Wel duidelijk is dat de potentiële klant z'n huiswerk goed maakt en zoekt naar de beste voorwaarden. Ook die observatie was een constante bij de verschillende merken.