Facelift en GT voor Renault Clio

Door: BV

We wisten al dat Renault op een grondige facelift voor de Clio zat te broeden omdat het model eerder al was gespot. Nu komt Renault zelf met de eerste informatie en officiële beelden. En de plaagstoot is voor rekening van de fonkelnieuwe Clio GT, die met z'n breed smoelwerk, geprononceerde bumperschilden en blitse blauwe koetswerktint z'n sportieve aspiraties niet onder stoelen of banken steekt. De achterzijde wordt bovendien nog getooid met een dubbele uitlaat en een spoiler terwijl het interieur zich door sportstoelen en GT-logo's en geperforeerde pedalen onderscheidt. Maar de op de Mégane geïnspireerde estetische aanpassingen vallen uiteraard ook de andere Clio-versies te beurt.

Renault wil wel kwijt dat de Clio GT op een specifiek afgesteld onderstel rust, maar geeft geen piep over de motorversie. Daarop is het wachten tot de voorstelling op het Autosalon van Genève op 3 maart as.

Renault is ook in de wolken over het nieuwe navigatiesysteem dat de Clio III zal sieren. Dat is geïntegreerd en is de vrucht van een samenwerking met fabrikant TomTom. In feite komt het erop neer dat het ingewerkte systeem alle functies van een gewone TomTom overneemt, met inbegrip van de updates via internet, zonder dat tegen de voorruit moet geplakt worden. En het is met een prijskaartje van hooguit € 500 één van de goedkoopste ingewerkte systemen op de markt.