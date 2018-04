Vernieuwde Renault Clio gelekt

Door: BV

Renault heeft met de Twingo, derde Megane-generatie en Laguna een nieuwe huisstijl geïntroduceerd. Maar de Clio dateert nog van ervoor. En omdat die intussen rijp is voor een facelift, wordt het smoelwerk grondig aangepast om beter bij de nieuwe Renault-stijl aan te sluiten. Het nieuws is eigenlijk wat voor Genève, maar het model is inmiddels gespot in een productiefaciliteit van het merk.

Informatie is er nog niet, maar aangezien het om een uitgebreide facelift gaat, kunnen we met zekerheid stellen dat de materialen aan de binnenzijde worden herzien en dat de kont op z'n minst op een nieuwe bumper en aangepaste lichtunits wordt getrakteerd. Onderhuids verandert er wellicht één en ander aan de motorisaties. Denk in de richting van kleine turbo-benzinemotoren en kleine aanpassingen voor een milde verbetering van de CO2-uitstoot.