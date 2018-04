Break van Seat Exeo ligt op straat

Door: BV

Seat blaast de Audi A4 van de vorige generatie nieuw leven in onder de naam Exeo en uiteraard voorzien van enkele (milde) uiterlijke updates. De berline konden we al bewonderen op het Autosalon van Parijs en stond ook in Brussel te pronken. Op de break is het eigenlijk wachten tot Genève, maar deze eerste computergegenereerde 3d-beelden zijn inmiddels wel opgedoken.

De break, die als Exeo ST door het leven zal gaan, krijgt dezelfde motoren als de berline. Voor ons dieselminnende land zijn vooral de tweeliter dieselcentrales belangwekkend. Die beschikken nu immers over common-rail directe injectie.