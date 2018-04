Nissan Qazana geeft teken van leven

Door: BV

Nissan pakt op het Autosalon van Genève uit met de Qazana. Dat is een studiemodel voor een nieuwe compacte middenklasser (B-segment) die het merk vanaf volgend jaar effectief van de productieband wil laten lopen. Met informatie zijn de Japanners nog (zeer) karig. Wat we wel weten: de Qazana wordt een cross-over, en wellicht één die meer naar een SUV neigt dan naar een monovolume. Dat recept werkt voor de Qasqai die er wellicht binnenkort een klein broertje bijkrijgt. Dit is alvast het eerste teken van leven...