Duitsland aan de monsterboetes

Door: REDACTIE

Wie vaak in Duitsland rijdt, mag voortaan dubbel uitkijken. De boetes voor verkeersovertredingen gaan er immers fors de hoogte in. Oordeel zelf maar: meer dan 0,5 promille alcoholgehalte in het bloed: € 250 i.p.v. 50, bumperkleven: € 400 i.p.v. 250, door rood licht rijden: € 90 i.p.v. 50 maar als het meer dan een seconde eerder van geel naar rood sprong: € 200 i.p.v. 125, linksrijders die op de autoweg sneller verkeer hinderen: € 80 i.p.v. 40, snelheidsovertredingen: 15 tot... 600 Euro al naargelang van de plaats en de mate van de overdreven snelheid.