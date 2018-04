Door: BV

Gisteren is de Saab-productielijn in Trolhattan stilgelegd omwille van problemen met een leverancier en onbetaalde douanerechten. De directie is er als de kippen bij om te ontkennen dat de problemen duiden op geldnood. Sinds vorige week vrijdag werkt Saab onder een gerechterlijk akkoord en wordt het bedrijf grondig gereorganiseerd. Het bedrijf wil tegen 1 januari 2010 een geheel onafhankelijke status bereiken.