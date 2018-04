Saab-baas over de toekomst

Door: BV

Het zijn spannende tijden voor Saab. Moederhuis GM zit in grote problemen en wil het merk kwijt. De Zweedse tak kost handenvol geld. Dat GM er de stekker niet meteen wil uittrekken, zoals het voor Hummer wel overweegt, is te danken aan een op stapel staand productoffensief. In Genève stelt Saab de 9-3X voor, we verwachten de nieuwe 9-5 in september in Frankfurt en volgend jaar moet de 9-4X een feit zijn. Om te verhinderen dat Saab de rekeningen van het moederhuis verder pluimt en om het aantrekkelijker te maken voor een toekomstige koper, wordt het een geheel onafhankelijk bedrijf en dit uiterlijk op 1 januari van volgend jaar. De Zweedse rechtbank heeft een verzoek tot reorganisatie eind afgelopen week toegestaan en verleent Saab daarmee meteen een tijdelijke bescherming tegen z'n schuldeisers. Jan Ake Jonsson, de grote baas bij Saab, geeft in het interview bij dit artikel zelf een korte toelichting.