Volvo S80 en V70 met 1.6 dieselmotor

Door: BV

Volvo had eerder in z'n S80 en V70 al een 136pk sterke tweeliter dieselcentrale gelepeld met het oog op een lagere CO2-uitstoot. Modellen die bij het Zweedse merk met mondjesmaat CO2 door de uitlaat stuwen krijgen er het "DRIVe"-label opgeplakt. En omdat Volvo nog een kleinere diesel op het rek heeft liggen, worden de S80 DRIVe en V70 DRIVe voortaan voorzien van een 1.6l dieselcentrale met 110pk. Niet alleen die motor, maar ook de versnellingsbak is afkomstig uit de kleine modellen van het merk, al zijn in het laatste geval de overbrengingsverhoudingen van derde, vierde en vijfde versnelling anders.

Uiteraard stoten de kleine dieseltjes minder CO2 uit. Het verbruiksgemiddelde is voor beide versies gelijk met 4,9l, en de CO2-afgifte blijft daardoor bpeerkt tot 129gr/km. De V70 stoot 18% minder uit dan de tweeliter diesel, de S80 realiseert een verbetering van 15%. Om het onderste uit de kan te halen hebben beide DRIVe-modellen banden met een lagere rolweerstand en een elektrische stuurbekrachtigingspomp. De V70 beschikt eveneens over een deels gesloten grille en een verlaagd onderstel om de luchtweerstand te optimaliseren.

Volvo houdt het op ‘voldoende prestatiepotentieel', maar het spreekt voor zich dat je je met 110pk voor 1,5 ton niet aan flukse hernemingen moet verwachten. Zelfs met de 136pk dieselcentrale vraagt de S80 al 11 tellen voor de acceleratie naar 100km/u.