Eerste details volgende Jaguar XJ

Door: BV

Jaguar's XJ is een buitenbeentje in het segment van de luxeberlines. Onder meer omwille van de combinatie tussen een uitgesproken traditionele vormgeving en moderne technologische oplossingen. Een structuur en koets uit aluminium bijvoorbeeld, wat meteen het model meteen dynamische eigenschappen oplevert die z'n uiterlijk niet doen vermoeden. De XF en XK luidden bij het eens zo traditionele Britse merk een stijlrevolutie in. Die zal ook de vormgeving van de volgende XJ beïnvloeden. De koets ervan zal stijlkenmerken van de XF overnemen. Z'n lage gordellijn en steil opstaande voor- en achterruit sneuvelen.

De aluminium structuur blijft volgens de eerste uitgelekte details wel behouden. Het onderstel wordt achteraan verrijkt met een ophanging die is afgeleid van die uit de XK. Compleet met adaptieve demping met pro-actieve sturing en een actief sperdifferentieel om op de krachtigste versies het vermogen efficiënt op het asfalt af te wimpelen. Het interieur wordt helemaal anders. En natuurlijk zullen we daarin de draaischakelaar voor de automaat terugvinden. Dan hoort de J-gate definitief tot de geschiedenis.

Onder de kap zullen we de fonkelnieuwe, direct ingespoten V8 van het merk vinden. Die is niet langer 4,2 maar 5l groot. Met 400+ paardekrachten en een geschat leeggewicht van zo'n 1,7 ton lijken uitstekende dynamische eigenschappen alvast gewaarborgd. Dieselen kan ook, met een zespitter met dubbele turbo. Die drielitercentrale is net voorgesteld in de XF. Misschien is er eveneens ruimte voor een (alweer opgewaardeerde) versie van de 3,6l V8 dieseleenheid die heden in de Range Rover en Range Rover sport wordt aangeboden, maar daarover blijft het merk alsnog op de vlakte.