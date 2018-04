Hoekje van Mercedes E63 AMG

Door: BV

Mercedes lepelt niets groters dan een 5,5l V8 in de fonkelnieuwe E-Klasse. Niet dat die achtpitter veel te wensen overlaat uiteraard, maar er zijn ook mensen die op zoek zijn naar een onvervalste sportwagen met een vierdeurskoetswerk. Wanneer AMG zich over de E-Klasse heeft gebogen is dat het resultaat. Het officiële debuut van de nieuwe E AMG volgt volgende maand op het Salon van New York, maar ook de Duitsers verstaan de kunst van het teasen en tonen al een gespierde hoek van de bolide. Een supersnelle break staat eveneens op het programma. Wellicht volgt die wat later.

Onder de kap komt net als bij de uitgaande generatie een atmosferische V8 met een inhoud van liefst 6,3l. Reken op 500pk, of misschien zelfs meer. Kwestie van het de 510pk sterke BMW M5 lastig te maken. Prestaties, details... het komt allemaal nog.