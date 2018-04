Oefening: Mercedes F-CELL Roadster

Door: BV

In 1886 bedacht Karl Benz de Patent Motorwagen. Een driewieler die als 's werelds eerste auto wordt beschouwd. En een groep nieuwelingen in de Mercedes-organisatie heeft dat model als inspiratie genomen voor een oefening rond alterantieve aandrijfengergie. De F-Cell Roadster, met vier wielen, wordt aangedreven door een 1,2 kW sterke brandstofcel achterin. De besturing geschiedt geheel elektronisch; je hebt enkel een joystick in de middentunnel.

Het modelletje is een pluimgewicht. Het geheel is opgetrokken uit lichtgewicht materialen en aangekleed carbon en kunststof. Alleen het handgestikte leder van de twee kuipstoelen is een uitspatting. De dunne bandjes lijken onveilig, maar de topsnelheid van de creatie bedraagt amper 25km/u, dus ze voldoen.