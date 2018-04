Eerbetoon aan 1925 Sunbeam Tiger

Door: BV

Het Britse Sunbeam Tiger vestigde in 1925 het wereld-snelheidsrecord op 232km/u. En omdat studenten industrieel en/of autodesign hun inspiratie toch ergens moeten halen, werd het model opgevist door de Brit Ryan Skelley. Die tekende dit virtuele eerbetoon.

De Sunbeam Tiger SLR 2025 is een open tweezitter die, geheel in lijn met de huidige tijdsgeest, wordt aangedreven door een elektromotor die door Lithium-Titaniumbatterijen (een techniek die nog lang niet op punt staat) wordt gevoed. Dat is even wat anders dan de gigantische V12 die in het origineel werd ingebouwd. Een lichtgewicht constructie uit gerecycleerd aluminium maakt een sprinttijd van amper 2,3 seconden mogelijk terwijl de topsnelheid wordt afgeregeld op 256km/u. Dat is niet genoeg voor een nieuw snelheidsrecord, maar de autonomie van ruim 1200km is in het elektrische segment ongezien. Maar zoals bij elk concept; alle cijfers zijn zuiver theoretisch.