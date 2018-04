Opel Insignia exoFLEX kost € 27.750

Door: BV

Opel lanceert een zuinige uitvoering van de Insignia. De ecoFLEX moet het opnemen tegen de Bluemotion, Bluetec, DRIVe, Airdream... -labels van z'n concurrenten.

Voor de aandrijving zorgt een tweeliter common-rail diesel die met z'n 160pk en 350Nm (tijdens een 15 seconden durende 'overboost' zelfs 380Nm) in elk geval de meest directe concurrenten achter zich laat. Het model rept zich in 9,5 tellen naar 100km/u en is tot een top van 221km/u in staat. Wie het gaspedaal omzichtig bedient, moet de gemengde Europese cyclus evenwel kunnen afronden met 5,2l diesel. Dat komt overeen met een CO2-uitstoot van 136gr/km (gereviseerde cijfers ivm eerdere communicatie). Dat is -in tegenstelling tot pakweg de VW Passat Bluemotion- onvoldoende voor een tegemoetkoming als particulier, maar bedrijven halen er wel fiscaal voordeel uit. De eerste klanten mogen deze zomer hun exemplaar in ontvangst nemen. Ze hebben keuze tussen een vier- of een vijfdeursversie, voor een prijs vanaf € 27.750.

De toegenomen efficiëntie van de Insignia ecoFLEX is te danken aan een gedeeltelijk beklede bodemstructuur, een 10mm lagere ophanging, een flexibele spoilerlip en kleinere koelopeningen. Daardoor daalde de Cx-waarde tot 0,26. De handgeschakelde zesbak heeft bovendien een langere eindoverbrenging en de Michelin Primacy HP-banden reduceren de rolweerstand.