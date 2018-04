Eerste beeld nieuwe Jaguar XJ

Door: BV

De Jaguar XJ zoals we hem kennen is niet meer. De nieuwste generatie van de limousine wordt op 9 juli in londen onthuld en de Britten hebben nu de eerste teaser en officiële details vrijgegeven. Het uiterlijk, zo was al uitgelekt, breekt radicaal met de klassieke lijnen waarin de XJ zich tot op heden hulde. Het lijnenspel wordt geënt op de designtaal die voor de XF werd bedacht.

Net als de vorige editie krijgt de XJ een aluminium koetswerkarchitectuur, zij het van een nieuwe generatie. Onderhuids belooft Jaguar het ganse motorenpalet, met inbegrip van een de V6 dieselmotoren (waaronder de nieuwe 3.0l dubbel geblazen common-rail-centrale) en de supercharged 5.0l V8 benzine. De Jaguar moet het opnemen tegen zwaargewichten (ook letterlijk!) als de Mercedes S-Klasse en BMW 7-Reeks en zich kunnen meten aan de eveneens grotendeels in aluminium opgetrokken Audi A8. Toch claimt Jaguar dat de XJ de meest luxueuze auto uit het segment wordt. In elk geval wordt een panoramisch zonnedak leverbaar, maar meer details over de uitrusting worden nog niet gegeven. Net als voorheen krijgen de klanten de keuze tussen versies met een standaard en een verlengde wielbasis.

Jaguar opent de orderboeken in juli, bij de onthulling. In ons land zal de XJ in de showrooms verschijnen tijdens het Autosalon in januari 2010.