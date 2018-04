Renault komt met 130pk 1.6 diesel

Door: BV

Bij Renault wordt gewerkt aan een 1.6l common-rail dieselcentrale. Dat heeft het merk zopas bekendgemaakt. De eenheid zal vanaf 2011 van de band lopen in de motorenfabriek in het Franse Cléon, waar het merk al z'n dieselcentrales (op de 1.5 dCi na) produceert. De eenheid moet z'n weg vinden naar de Mégane, Laguna, Scénic en het bedrijfswagengamma van de constructeur. Ook alliantiepartner Nissan zal er gebruik van maken. Het blok komt meteen in z'n krachtigste variant, goed voor 130pk, op de markt en lost op die manier de 1.9 dCi met hetzelfde vermogen af. Volgens het merk wordt de centrale in dezelfde auto een vijfde minder dorstig en daalt de CO2-uitstoot elke kilometer met zo'n 30gram.