Audi R8 dieselt niet

Door: BV

Audi plant een dakloze versie van de R8, dat weten we inmiddels, en de V8 krijgt rond deze tijd het gezelschap van een V10 die nauwelijks voor die van de Lamborghini Murcielago moet onderdoen, maar een dieselversie komt er niet. Nochtans had Audi in de R8 V12 TDI Le Mans -een studiemodel dat vorig jaar in januari werd voorgesteld op de Detroit Motor Show- al een dieseleenheid gelepeld. Dat vijf liter grote blok doet nu enkel dienst in de grote Audi Q7. In het showexemplaar leverde de door twee turbocompressoren geblazen twaalfpitter een vermogen van 500pk en een tot de verbeelding sprekend koppel van 1.000Nm dat tussen 1.750 en 3.000t/min permanent ter beschikking was. Dat was voldoende voor een sprinttijd van 4,2 tellen en een topsnelheid van meer dan 300km/u. Maar de eerste diesel-supersportwagen zal dus niet de R8 zijn.