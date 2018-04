Prijzen Peugeot 3008

Door: BV

Peugeot heeft het prijskaartje van de 3008 bekendgemaakt. De nieuwste toevoeging aan het gamma van het merk met de Leeuw duikt op in het vaarwater van de populaire Nissan Qashqai.

Het gamma wordt opgemaakt uit twee benzineversies en drie dieselvarianten. In het eerste geval gaat het om een 1.6l benzinemotor met turbo. Die bestaat in een variant met 120pk die vanaf € 20.280 in de prijslijst staat en een versie die 150pk opwekt en € 25.580 moet opbrengen, al krijgt u in ruil voor dat laatste bedrag het model meteen in de topuitvoering.

Dieselrijders hebben een 1.6 HDi met 110pk ter beschikking in ruil voor minstens € 22.930 of krijgen een 150pk sterke 2.0 HDi vanaf € 26.830. Wie een automaat kan niet anders dan de diesel in z'n 163pk sterke versie bestellen in het hoogste uitrustingsniveau. Met een prijskaartje van € 29.930 prijkt die helemaal bovenaan de prijzentabellen.