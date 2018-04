Fiat broedt op 500 Crossover

Door: BV

Fiat heeft met de 500 zowat de jackpot gewonnen en uiteraard willen de heren uit Turijn hun succesvolle Mini-killer maximaal uitmelken. En omdat van Mini bekend is dat het aan een cross-over versie van z'n break werkt, wordt die optie nu ook bij Fiat bekeken. De sprong hoeft niet eens zo groot te zijn. Fiat heeft een Panda 4x4 en zoals bekend zijn beide kleintjes onderhuids identiek. De naam Giardiniera zou voor de gelegenheid afgestoft worden (foto: Fiat 500 C Giardiniera / 1949 - 1955) . De definitieve beslissing is nog niet gevallen. Die hangt vooral af van de verkoopsverwachting. Fiat moet jaarlijks zo'n 30.000 Giardiniera's kunnen bouwen om goed rendabel te zijn.

Fiat kondigde eerder al aan verschillende 500-varianten te zullen bouwen. De eerste wordt de cabrio; die vinden we in 2009 bij de dealers.