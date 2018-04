GreenGT: elektrisch naar 24h van Le Mans

Door: BV

In de internationale Le Mans-raceklasse hebben de klassieke benzinewagens al een kluif aan de krachtige dieselversies en als het aan het Zwitserse GreenGT ligt komt daar binnenkort nog een elektrische racebolide bij. Het bedrijf heeft deze GT immers zopas in het conceptstadium voorgesteld. De bolide voldoet aan de FIA-reglementering voor deelname aan het segment. Voor de aandrijving zorgen twee elektromotoren met een gecombineerd vermogen van 350 tot 450pk en asfaltvretend koppel van meer dan 2.000Nm.

Het onderstel is opgemaakt uit koolstofvezel en voor de koets (van de Franse ontwerper Thomas Clavet) wordt lichtgewicht kunststof gebruikt. Daardoor blijft het gewicht beperkt tot 860kg. Voldoende voor een sprinttijd tot 100km/u van minder dan 4 seconden en een topsnelheid van 274km/u. De elektromotoren worden door een zonnepaneel en -hoofdzakelijk- een lithium-ion batterijenset gevoed. De autonomie daarvan is evenwel onduidelijk. En in uithoudingsraces batterijen bijladen is onbegonnen werk. Misschien wil GreenGT ze dan omwisselen, maar de communicatie biedt daaromtrend geen uitsluitsel. Als de Zwitsers hun zin krijgen, bouwen ze niet alleen een racebolide, maar ook nog eens 22 straatlegale versies. Als alles volgens plan verloopt, staat de GreenGT in 2011 op de startgrid. Wordt (misschien) vervolgd...