Speciale uitgave Suzuki Swift "Code"

Door: BV

Suzuki heeft sinds de lancering in 2005 al ruim 12.000 Swiftjes op de Belgische en Luxemburgse markt gesleten. Maar dat mogen er natuurlijk altijd wat meer worden, daarom heeft de importeur nog maar eens een actiemodel samengesteld. Het is de Swift Code, die leverbaar in de trendkleuren zwart en wit. De reeks is gebaseerd op de 1,3l benzinevariant in vijfdeursuitvoering. Bovenop de uitrusting GL Airco voorziet de Code in een zwart lederen interieur met rode stiksels, alu velgjes, mistlichten en de nodige Code-logo's. Het prijskaartje van € 13.599 betekent dat de klant € 1.400 in z'n zak steekt. Er zijn slechts 120 stuks -72 zwarte en 48 witte- voorzien.