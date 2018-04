Peugeot 5008!

Door: BV

Momenteel richt Peugeot zich op de lancering van de 3008; een stoer ogende (half-)SUV. En vanaf september zal deze geheel nieuwe 5008 de klant opgedrongen worden. Peugeot lanceert voor het eerst in tijden (we negeren even de geflopte 1007) een fonkelnieuwe monovolume. De première is voorzien voor het Autosalon van Frankfurt en nog deze herfst staat het model bij de dealer.

De 5008 en 3008 delen hun bodemplaat en omdat beiden dezelfde hoogte van 1,64m laten optekenen lijkt het erop dat ook de architectuur overeenkomsten heeft. Maar de 5008 heeft een lengtemaat van 4,54m en dat is 16cm meer dan de 3'. Die extra ruimte wordt uiteraard slim ingedeeld. De klant krijgt de keuze uit een versie met vijf of zeven zitplaatsen. En de tweede zitrij bestaat uit drie individuele zetels die allemaal apart opklapbaar zijn en over een lengte van 13cm verschoven kunnen worden. Met vijf zitplaatsen in gebruik slikt de koffer in het slechtste geval nog altijd 758l. Net als concerngenoot Citroën heeft Peugeot een fetisch voor grote glasoppervlakken ontwikkeld. Stip je het panoramische glazen dak aan, dan heeft de nieuweling bijna 6m2 doorzichtig oppervlak. Gelukkig zijn er verluchtingsmonden tot op de derde zitrij voorzien. De veiligheidssnufjes die op de 3008 geïntroduceerd werden, zijn ook hier aanwezig. Zo kan de meest essentiële informatie tegen de voorruit geprojecteerd worden en weet de 5008 wanneer je te dicht op je voorganger hangt. En de slimme tractiecontrole -die volgens Peugeot zelfs weg weet met een besneeuwde ondergrond- springt ook over van de 3008.

Dan rest ons nog even te melden wat onder de kap komt. Benzinerijders doen het met een 1.6 die bestaat in twee versies; met 120pk of een drukgevoede variant die 150 paarden aan de teugels houdt. Dieselen kan met een 1.6 HDi met 110pk. Wie meer vermogen wil, wijkt uit naar de 2.0 HDi. Die levert met een handgeschakelde zesbak (die overigens standaard is voor alle motoren) 150pk. In combinatie met een automaat brengt die tweeliter meteen 163pk op.