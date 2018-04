Audi plaagt voor A5 Sportback

Door: BV

Audi is niet van plan het de fonkelnieuwe BMW 5GT makkelijk te maken. Later dit jaar presenteert het merk de A5 Sportback die het midden houdt tussen een break en een vijfdeurs, net zoals dat bij de eerder genoemde ‘5' het geval is. Om het publiek al wat op te warmen hebben we hier het eerste officiële beeld en werden wat gegevens gedruppeld. De stijlrichting die Audi inslaat, is overigens wel bekend, want Audi testte het badwater al met de Sportback Concept.

Onder de kap verwachten we het gekende motorenpalet. Dat vangt aan bij een 211pk sterke 2.0 turbomotor, omvat een 3.2 V6 met 265pk en er is nog een S5 Sportback met 333pk op komst. Dieselrijders kunnen instappen vanaf de 170pk sterke 2.0 TDI, opteren voor een 2.7 met 190pk of een 3.0 die 240pk levert.

Opvallend; Audi geeft de A5 Sportback een wielbasis die 6cm langer is dan die van de Coupé, en dat is ruimte die integraal naar de achterste passagiers gaat. Niet dat je daarom te klagen hebt over de bagagecapaciteit want die bedraagt minstens 480l en kan oplopen tot 980l. De hoofdruimte lijkt dan weer wel concessies te vragen, want het model wordt lager dan de A4 Sedan. Hoe het model er exact uitziet weten we over exact een maand. Dan viert Audi z'n eeuwfeest en bij de festiviteiten gaat het doek van deze creatie.