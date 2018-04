Karmann bouwt laatste auto

Door: BV

Koetswerkbouwer en cabrio-specialist Karmann sluit de deuren. Tenminste, de afdeling waar complete wagens van de band lopen. Op maandag 22 juni loopt de laatste Mercedes CLK Cabrio er uit de productiehallen en omdat Mercedes besliste de opvolger - de E Cabrio, op basis van de E Coupé - zelf te gaan bouwen, zit het bedrijf zonder nieuwe assemblagecontracten. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat het bedrijf uit Osnabrück geen auto's meer bouwt. Het dong de jongste jaren herhaaldelijk naar de hand van een autoconstructeur (onder meer met deze Polo Cabrio uit 2007), maar in deze door chronische overproductie geplaagde tijden, kiezen de autobouwers steeds meer voor een assemblage in een eigen faciliteit. Ook de huizen Bertone en Pininfarina worden door het fenomeen geplaagd. Karmann zag het laatste decennium al de Audi A4 Cabrio, Mercedes SLK en Renault Megane Cabrio vertrekken...

De ontwikkelingsafdeling van het bedrijf en de afdeling waar cabrio-daken bij elkaar gevezen worden (onder meer voor de VW Eos) blijft wel op volle kracht doorwerken. Een overzicht van meer dan een eeuw Karmann-activiteit vind je in onze retro-rubriek.