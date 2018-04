(veel meer) Fiat 500C

Door: BV

Dat we de Cabrio-variant van de Fiat 500 deze zomer nog niet in ons land moeten verwachten, werd eerder al bekend gemaakt. Maar een aantal sleutelmarkten, zoals Italië en Frankrijk kunnen het o-zo-trendy dakloze kleintje vanaf nu wel bestellen. Niet verwonderlijk dat Fiat dus wat meer beeldmateriaal vrijgeeft. Dat is zowel statisch, als bewegend, en geen van beide willen we u onthouden. Voor de goede orde zijn hier ook nog eens de belangrijkste kenmerken van de Fiat 500C: Het model krijgt een stoffen dakconstructie met verwarmbare glazen achterruit. Die schuift, helemaal in de stijl van het originele exemplaar uit 1957, gewoon tot op de kofferklep. De dakbogen blijven daarbij gewoon op hun plaats zitten. Fiat voorziet drie tinten voor het verschuifbare canvas; ivoor, rood en zwart. En de koets is meteen in twee specifieke tinten leverbaar - parelmoer rood en warm grijs. Onder de kap vinden we twee benzines, een 1.2 met 69pk of een 1.4 met 100pk, en één diesel. Dat is de inmiddels overgekende 1.3JTD met 75 paarden.