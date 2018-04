BMW X1 in vol ornaat

Door: BV

Goed nieuws, ditmaal heeft de fotograaf van de BMW X1 reeks zich wél op de auto kunnen concentreren. Dit zijn de beelden van het productiemodel, dat -zoals bij BMW inmiddels traditie is- als twee druppels water op de in Parijs voorgestelde Concept lijkt. Bij de beelden hoort ook wat extra informatie. Beiden zijn vandaag op het internet gelekt, net voor de officiële voorstelling door het merk. De nieuweling zal z'n publieksdoop beleven op het Autosalon van Frankfurt, in september.

We mogen ons verwachten aan een xDrive18d met zo'n 150pk en een xDrive20d die met 177pk al aardig uit de voeten kan. BMW geeft een sprinttijd van 8,4 tellen op. De xDrive23d met 204pk doet nog beter. Die haspelt de verplichte oefening af in 7,3 seconden en haalt een top van 222km/u. Bij aanvang wordt de enige benzine de xDrive28i, een zes-in-lijn die de X1 net geen 230km/u snel maakt. Bij de lancering deze herfst zijn alle versies vierwielaangedreven, maar achterwielaangedreven exemplaren (met "sDrive" op de flank) komen niet veel later.