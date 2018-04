Is dit de nieuwe Bugatti?

Door: BV

Er gaan al tijden geruchten over een nieuw model van Bugatti. Het luxemerk van de VW-groep mag met z'n Veyron dan wel juweeltjes van een miljoentje (plus) afleveren - rendabel wordt het er niet van. De plannen voor een tweede model, misschien zelfs een vierdeurs, zijn niet nieuw. Op hardnekkige geruchten dat eraan gewerkt wordt na, heeft die mysterieuze Bugatti echter nog geen teken van leven gegeven. Of wel? In september viert de legendarische Franse automobielbouwer z'n 100ste verjaardag en op de schaars rondgestuurde uitnodigingen prijkt dit beeld, dat niet meteen te rijmen valt met een bestaand model. Intussen speculeert de autosector al grondig over de première van een supersedan van het merk op het Autosalon van Frankfurt. Die zou het onderstel kunnen delen met de nieuwe grote Bentley die de Arnage opvolgt en aangedreven kunnen worden door de 8-liter grote W16 turbomotor van de Veyron. Maar nogmaals... alles is speculatief...