Bentley plaagt weer voor Arnage-opvolger

Door: BV

We weten al dat Bentley de opvolger van de Arnage klaar heeft. Het bedrijf heeft er al eens een teaser van vrijgegeven en op het internet circuleren al wazige beelden van de productieversie. Dat laatste weerhoudt moederhuis VW er niet van door te gaan met de plaagcampagne. Na een eerste blik op de neus, is dit nu een deel van de flank. Wat eruit valt op te maken? Bentley gaat in elk geval niet de Rolls-Royce Phantom achterna en kiest voor vier conventioneel openende portieren in plaats van tegensteld openzwaaiende achterdeuren. En de achterste wielboog wordt, net als bij de Continental GT, behoorlijk in de verf gezet door een verbreding op de heupen. Meer details komen ongetwijfeld nog wat later...