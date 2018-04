Een goed voorteken?

Door: REDACTIE

In juni steeg het aantal nieuw ingeschreven personenwagens in West-Europa met 5%. Over het ganse eerste halfjaar van 2009 vonden 7,4 miljoen auto's een koper. Dat is 11% minder dan in dezelfde periode verleden jaar. In juni werden binnen West-Europa 1,46 miljoen nieuwe auto's verkocht en dat was 2,4% beter dan in juni 2008. Nochtans was mei 2009 waarschijnlijk de zwartste maand sinds de crisis in de auto-industrie 13 maand geleden hard toesloeg. Of dit echt het keerpunt is, wordt door iedereen gehoopt, maar teveel optimisme is nog voorbarig, aldus de verenigde autofabrikanten. De strategieconsulenten Booz & Company ziet de auto-industrie dan weer aan de vooravond van een nooit eerder gekende bloei. Dat heeft alles te maken met de ontwikkelingen in de vroegere Oostbloklanden en Aziatische regio's. Zo zal de autoverkoop in India jaarlijks met 14,7% toenemen tot 2013. Het aantal voertuigen in het verkeer zal volgens dit bureau wereldwijd stijgen van 672 miljoen in 2008, tot 1,1 miljard in 2013 en 1,5 miljard in 2018.

Wanneer men de autoverkoop in Duitsland buiten beschouwing laat, dan liep het aantal nieuw verkochte personenauto's in West-Europa zelfs terug met 19%. Dat de Duitse automarkt vrij goed uit de wind bleef, heeft alles te maken met de schrootpremie, die heel wat particuliere kopers heeft aangezet om hun oude auto in te ruilen voor een nieuwe. Gedurende de eerste zes maanden van 2009 nam Duitsland 30% van de West-Europese autoverkoop voor zijn rekening. In juni was dat zelfs 40%, alweer als gevolg van de door de regering toegekende schrootpremie. Van deze maatregel profiteerden hoofdzakelijke de lagere segmenten, met o.a. de Opel Corsa en VW Polo als grootste winnaars.

Volgens PricewaterhouseCoopers (PwC) konden de Duitse automerken echter slechts beperkt profiteren van de goede omzet op de thuismarkt. De Duitse autoproductie zal dit jaar vermoedelijk met 4,7 miljoen stuks afsluiten, wat 750.000 auto's minder is dan in 2008. PricewaterhouseCoopers duidt de importmerken aan als grote winnaars van de kooplust bij particuliere klanten. Ook voor 2010 wordt nog een verdere daling van de Duitse autoproductie voorspeld - 4,53 miljoen stuks is het opgegeven objectief. De verdere daling wordt toegeschreven aan het feit dat heel wat kopers dit jaar vervroegd een nieuwe auto hebben besteld, gestimuleerd door de schrootpremie. Deze verkopen zullen de resultaten van 2010 hypothekeren en daardoor ook de productieaantallen onder druk blijven zetten. Een toename van de productie mag men ten vroegste in 2011 verwachten en het zal vermoedelijk tot 2013 duren vooraleer de resultaten van 2008 worden overtroffen met naar schatting 5,5 miljoen auto's.

Het Volkswagen-Concern hield het beste stand in de voorbije crisismaanden. In juni verkocht het 9,5% meet auto's binnen West-Europa dan in juni 2008 en verwierf daarmee een marktaandeel van 21,4%. Nochtans moest het tijdens het eerste halfjaar 2009 eveneens een verlies incasseren en wel van -3,1%. Bij BMW moesten ze een terugval met -22,3% slikken t.o.v. de eerste zes maanden in 2008. Daimler - Mercedes-Benz, Smart, Maybach - noteerde -18,6%. Bij Opel liep de verkoop 17,6% terug, wat het marktaandeel in West-Europa van 8,2 naar 7,6% drukte. Ford kon de verliezen beperken tot 8%, waarbij vooral het Zweedse Volvo met de vinger wordt gewezen, want dat merk vond 22,8% minder kopers. Ford zelf deed zelfs 5,2% beter en als groep kon men zijn marktaandeel verhogen van 9,9 op 10,3%.