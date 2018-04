Een roze vloot

Door: REDACTIE

Hertz Nederland heeft een vloot roze Fiat's 500 in dienst genomen. De Fiat 500 Rosa of ook wel de 'Barbie Edition' genoemd, wordt slechts in 600 exemplaren gebouwd. Het verhuurbedrijf heeft de sympathieke auto's als enige in zijn vloot en verwacht hoofdzakelijk vrouwelijke klanten te charmeren met dit aanbod. Naast de opvallende roze pastellak voor het koetswerk zijn er tal van luxeopties zoals een panoramisch glazen schuif-/kanteldak, lichtmetalen velgen en een specifiek interieur. Gisteren, 20 juli, mochten alvast 20 Hertz vestigingsmanagers hun 'Barbie-Fiatje' in ontvangst nemen. Dat ging gepaard met een roze optocht door de Amsterdamse binnenstad, die vanzelfsprekend niet onopgemerkt bleef. De eerste 20 dames die een roze Fiat 500 huren voor een weekend, ontvangen bovendien een verwenkoffer met schoonheidsproducten. Hertz is 's werelds grootste autoverhuurmaatschappij met meer dan 8.000 corporate vestigingen in 145 landen.