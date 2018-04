Machtswissel bij Porsche

Door: REDACTIE

Het al enige tijd aangekondigde vertrek van Dr. Wendelin Wiedeking als grote baas bij Porsche is een feit. Met hem vertrekt ook financieel directeur Holger Härter. Beide heren vertrekken met onmiddellijke ingang en geven ook hun zitje in de raad van toezicht bij Audi en VW op. Ze 'vangen' respectievelijk 50 en 12,5 miljoen euro vertrekpremie. Tot voor kort gingen in de media geruchten de ronde als zou de 56-jarige Wiedeking een recordbedrag van 250 miljoen euro opsteken als ontslagvergoeding. Van de uiteindelijk toegekende 50 miljoen euro vloeit de helft naar sociale doelen. "Daar heb ik persoonlijke redenen voor, terwijl ook mijn verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap en mijn vroegere trouwe medewerkers tot deze beslissing hebben geleid" verklaarde Wiedeking. Als teken van verbondenheid met de mensen die hem jarenlang volgden zal hij een weldadigheidsfonds oprichten gekoppeld aan de Porsche-hoofdzetel in Stuttgart-Zuffenhausen. De Porsche-ondernemingsraad zal mee beslissingsrecht hebben over het gebruik van de fondsen. Opmerkelijk is ook de participatie in steunfondsen voor gepensioneerde journalisten. Dr. Wiedeking heeft altijd een nauwe band gehad met alle takken van de pers. We hebben hem zelf enkele malen mogen ontmoeten en houden aan die gesprekken - die nooit onder tijdsdruk stonden en gekenmerkt werden door een onverwachte spontaniteit - de beste herinneringen over.

Porsche-opperhoofd Wendelin Wiedeking stond sinds 1 oktober 1992 aan het roer en zou daar blijven tot in 2012, wanneer zijn contract afliep. Hij hielp het destijds tanende Porsche er weer helemaal bovenop. Meer zelfs, hij maakte Porsche tot het meest winstgevende automerk ter wereld en gold daardoor als voorbeeld onder de topmanagers in de auto-industrie. Zijn hoogdravende ambities en een ongelukkige samenloop met de wereldwijde crisis in de autosector deden het tij keren. Na de grote redding en de triomftocht van het sportwagenmerk uit Zuffenhausen bij Stuttgart, keek Wiedeking en zijn beheerraad aan tegen een diepe schuldenput in de ordegrootte van 10 miljard euro. De inkoop van een aanzienlijk aandeel - 20% - bij het VW-Concern met een zetel in de raad van toezicht bij VW tot gevolg in januari 2006, viel al niet in beste aarde bij voormalige grote baas Ferdinand Piëch. De oprichting van de Porsche Automobil Holding SE in november 2007, een overkoepelende holding waarin Dr. Wendelin Wiedeking net als bij de Porsche AG eveneens als president zetelde, bracht Piëch helemaal op kookpunt. Wiedeking bracht immers niet alleen de Porsche AG onder het dak van de nieuwe holding, maar ambieerde tevens een meerderheidsaandeel - 50,76% - in het VW-Concern. Dat was er voor de familie Piëch serieus over. Zoals te verwachten haalt Ferdinand Piëch - de vroegere baas van het VW-Concern en verantwoordelijk voor het samenbrengen van de talrijke merken, inclusief de heropleving van Bugatti - zijn slag binnen. De weg is nu geëffend voor het gefaseerd inlijven van Porsche als tiende merk onder de koepel van het VW-Concern. De laatste dagen klonk het al dat de families Porsche en Piëch het uiteindelijk eens geworden waren over deze afloop. De zware schuldenlast van Porsche zal eerst afgebouwd worden door een kapitaalsverhoging van minstens 5 miljard euro, die mogelijk uit de Golfstaat Katar komen aanspoelen.

Dr. Wendelin Wiedeking geeft zijn directiezetel door aan Michael Macht, tot voor kort productiedirecteur bij Porsche. Hij werd in 1960 in Stuttgart geboren en liep universiteit, specialisatie machinebouw. Hij werkte als wetenschappelijke medewerker bij het vermaarde Fraunhofer-Institut in Stuttgart om in 1990 te starten bij de Porsche AG in de afdeling motorenplanning. Hij doorliep verschillende functies en in 1994 werd hij aangesteld als zaakvoerder van de nieuw opgerichte Porsche Consulting GmbH. In 1998 werd hij benoemd tot directeur voor productie en logistiek bij de Porsche AG. Eén van zijn kerntaken was het uitwerken van programma's om de efficiëntie te verhogen bij de productie. Hij was ook verantwoordelijk voor de opbouw en opstart van de fabriek in Leipzig, waar de Cayenne en nu ook de Panamera van de band rollen.