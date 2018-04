Kia schets Opirus-opvolger

Door: BV

Kia heeft de eerste schetsen van een nieuwe, grote sedan vrijgegeven. Die zal gebouwd worden op het onderstel van de Hyundai Azera/Grandeur en hoort nog eind dit jaar in thuisland Korea te koop te zijn. Voor de luxueuze vierdeurs werd eerder dit jaar al een concept car getoond op het Autosalon van Seoul en deze schetsen geven aan hoe de productieversie eruit komt te zien. En Kia permitteert zich behoorlijk wat, want het trakteert de opvolger van de Opirus (toch niet bepaald een stijlicoon) op dynamische plooilijnen op de flank, een oplopende gordellijn, relatief lage daklijn en assertief smoelwerk met een zelfverzekerde grille die geflankeerd wordt door koplampen met een onderscheidende dagverlichting met LED-technologie.

Hoewel Kia nog geen details vrijgeeft anticiperen we op de komst van een 2,4l viercilinder en 3,8l zescilinder benzine en gokken we eveneens op een 2,2l dieselcentrale. In de loop van volgend jaar introduceert Kia het model in de VS en Europa. Of we in onze contreien ook de zespitter op de bestelbon kunnen aanstippen, is nog onzeker. Voorlopig luistert het model nog naar de codebenaming VG, de definitieve naam wordt pas later bekendgemaakt.