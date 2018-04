Belgische automarkt -8,5% in juli

Door: BV

Afgelopen maand werden in ons land 35.906 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat staat voor een terugval van 8,5% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De gecumuleerde terugval over het ganse jaar bedraagt nog steeds 16,44%, maar vakorganisatie Febiac is door de cijfers hoopvol gestemd. Het gaat immers over de kleinste daling tot heden en het overkoepelende orgaan mikt daarom op een eerste teken van heropleving. De drie ereplaatsen gingen afgelopen maand allen naar Franse autobouwers. Peugeot leverde 4.219 auto's, Citroen 3.154 en Renault 3.108. Opel en Ford staan op 4 en 5 met respectievelijk 2.798 en 2.448 stuks. En vaste top-5-waarde VW? Dat valt terug naar de zevende stek met slechts 2.368 nieuwe wagens; ruim 1.000 minder dan in juli 2008.

Bij de bedrijfsvoertuigen is er van heropleving nog geen sprake. Bij de lichte exemplaren bedraagt de terugval 25%, de voertuigen van meer dan 16 ton MTM verliezen 39%. De motormarkt houdt wel stand. 3.222 nieuw ingeschreven motorfietsen staan voor een daling van 7% terwijl de markt er dit jaar met 8% op achteruit gaat.