Interieur Aston Martin Rapide gelekt

Door: BV

Aston Martin houdt ons al meer dan een jaar zoet met deskundig gedoseerde informatie over de Rapide. Op het Autosalon van Frankfurt debuteert de vierdeurs Porsche Panamera-killer van het merk nu echt. Een productierijpe versie van de snelle sedan hadden we al gespot, dus alleen het interieur was nog een raadsel. Tot nu, want dit beeld is tot op het net gesijpeld. Daarop is duidelijk te zien dat de Rapide, zoals aangekondigd, een zuivere vierzitter wordt. De middentunnel loopt immers tot achteraan door. De inzittenden worden, al dan niet optioneel, verwend met een entertainment-installatie met in de achterzijde van de hoofdsteunen ingebouwde LCD-schermen en beschikken ook elk over een op de middentunnel instelbare klimaatregeling. Zoals eerder al aangekondigd werd, wordt de vierzitter aangedreven door een 6-liter twaalfcilinder met (geschat) zo'n 470pk. Die motor kennen we al uit de DBS en Vantage RS.