Handtekening onder verkoop Saab (UPD)

Door: BV

De verkoop van Saab aan Koenigsegg is een feit. General Motors en de door de Zweedse sportwagenbouwer aangevoerde inversteerders hebben daarover een akkoord bereikt.

De eerder al aangekondigde verkoop omvat 100% van de aandelen van Saab Automobile AB aan de Koenigsegg Group. De laatste details van de overeenkomst worden wellicht de komende maanden afgehandeld. De verkoop wordt gesteund door de Zweedse overheid. GM blijft nog geruime tijd leverancier van technologie en diensten, vooral om een normale productcyclus van de reeds in samenwerking met GM ontwikkelde producten te kunnen garanderen. Saab lanceert op dit ogenblik de 9-3X, later dit jaar volgt de nieuwe 9-5 die op het Autosalon van Frankfurt debuteert en volgend jaar volgt de 9-4X. Saab geeft meteen aan dat de vooropgestelde hervorming van het merk rond is, en dat het dus bij de Zweedse rechtbank niet zal aandringen om een verlenging van de periode waarin het bedrijf beschermd is tegen z'n schuldeisers. Die periode loopt af op 20 augustus.

Saab-topman Jan Ake Jonsson antwoord in bijgevoegd interview (ENG) op enkele vragen over de verkoop en de toekomst van het Zweedse merk. In de uitgebreide versie (UPD) komt ook Christian von Koenigsegg, die bij de gelijknamige sportwagenbouwer aan het hoofd staat, aan het woord.