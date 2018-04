1120pk in een Lancia

Door: BV

Fiat heeft de smaak voor watersport te pakken. Eerder al presenteerde het de samen met bootbouwer Sacs samengestelde Powershore Abarth SP en nu gaat Lancia met hetzelfde bedrijf in zee.

De "Lancia di Lancia" is net als de sportboot van Abarth een RIB die door Sacs wordt gebouwd. Dat wil zeggen dat er om de harde (polyester) romp, nog een opgeblazen rand zit. Niet verwarren met een opblaasboot; het gevaarte weegt 8,5 ton en biedt plaats aan 11 personen. Ditmaal geen buitenboordmotoren, maar twee krachtcentrales die binnen de romp een plaats vinden. Twee dieselcentrales van Fiat's Marine-afdeling drijven telkens een propeller aan. Common-rail, 6,7l en 24 cilinderkleppen staan garant voor een vermogen van 560pk. Per stuk welteverstaan. Deze Lancia di Lancia heeft dus 1120pk aan boord en ermee de krachtigste Lancia ooit gebouwd. Niet de snelste, maar 90km/u op water is bijzonder eerbiedwaardig. Martini was ook overtuigd en daarom prijken op deze creatie ook de overbekende Martini-racekleuren.