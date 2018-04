Maserati GranCabrio met plaats voor 4

Door: BV

Maserati doet het dak van de GranTurismo, en het resultaat is de eerste cabrio vierzitter uit de geschiedenis van het merk. De A6G Frua Spyder (1950), 3500GT Vignale Spyder (1960), Mistral Spyder (1964), Ghibli Spyder (1968) en Spyder (2001) - daarin pastten nooit meer dan twee inzittenden. De door Maserati gekozen naam GranCabrio, lijkt dan ook toepasselijk. Bovendien is hij bij z'n première volgende maand op het Salon van Frankfurt de Cabrio met de langste wielbasis ter wereld. Ook dat kwalificeert als ‘Grand'.

Maserati belooft dat de twee passagiers op de achterbank niet stiefmoederlijk behandeld worden. Een metalen klapdak laat het merk met de Drietand voor wat het is. De stoffen dakconstructie neemt minder plaats in én legt minder gewicht op de schaal. Niet dat de GranCabrio lichtvoetiger wordt dan de gesloten versie; extra verstevigingen leggen nu eenmaal wat kilo's op de weegschaal. De 4,7l dikke V8 met 439pk moet daar raadt mee weten. Dat is die uit de GranTurismo S. Wie komende winter z'n hanepoot onder een verkoopsovereenkomst zet, kan volgende lente stijlvol dakloos wezen.