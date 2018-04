Toyota Auris als Hybride

Door: BV

Momenteel is de Prius de enige hybride in het aanbod van Toyota, maar daarin moet snel verandering komen. Op het Autosalon van Frankfurt wordt alvast de zuinige versie van de Auris voorgesteld. Die heeft de Hybrid Synergy Drive van het merk (uit de nieuwe Prius) onder de kap. Dat betekent dat een kleine benzinemotor gecombineerd wordt met een elektrisch aggregaat. En ja, die is onder bepaalde voorwaarden in staat de Auris helemaal autonoom voort te bewegen. Toyota is ook even met de scalpel over de Auris gegaan, en deze Auris HSD showt ook meteen het opgetrokken smoelwerk van de Japanse middenklasser. Officieel is het nog een concept, maar de gedeeltelijk elektrisch aangedreven Auris zal spoedig bij de dealer staan. De opgefriste Auris zelf, is er alvast begin volgend jaar.