Toyota Belgie verdubbelt Prius verkoop

Door: BV

Sinds Toyota in 2000 z'n eerste hybride op de Europese markt introduceerde, wist het merk er op het Oude continent al meer dan 200.000 van aan de man te brengen. En de markt kent een sterke stijging. De helft van dat aantal werd de jongste twee jaar gerealiseerd. België is geen uitzondering. Daar waar de importeur in 2007 nog 750 Prius wist te slijten, werden er in 2008 al 1.400 verkocht. Dit jaar werd de nieuwe generatie geïntroduceerd en Toyota gaat ervan uit dat de derde Prius op rij dat aantal nog de hoogte in kan jagen. Dankzij de nieuwe Hybrid Synergy Drive-motor stoot deze auto elke kilometer niet meer dan 89gr CO2 uit. In Europa kozen inmiddels al 17.000 mensen voor de nieuwe Prius.