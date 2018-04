Exclusief van Lotus: Exige Scura

Door: BV

Lotus onthult op het Autosalon van Tokyo een nieuwe speciale editie. Die heet Scura - Italiaans voor ‘donker' en met z'n mat zwarte koetswerktint heeft die z'n naam dus niet gestolen.

De Scura krijgt bovenop z'n matte tint drie glanzende strepen over de lengte van de sportauto. Die worden gecombineerd met functionele elementen in naakte koolstofvezel. Het gaat om de exclusieve voorsplitter, de inlaatkleppen voor de oliekoeler, de zijdelingse luchthappers en de achtervleugel. Aan de binnenzijde is eveneens rijkelijk van het kostbare lichtgewicht materiaal gebruik gemaakt. De centrale console en de zetels zijn uit het materiaal.

De Scura beperkt z'n kwaliteiten niet tot het esthetische. Het blok uit de Exige Cup (een 1.8l van Toyota-origine met kompressor) levert nog steeds 260pk, maar omdat deze duistere uitvoering wat lichter is (925kg; -10kg tov de Lotus Exige), komt hij eveneens een tikkeltje flukser voor de dag. Dat betekent concreet dat de sprinttijd gereduceerd is tot 4,1 tellen en de topsnelheid wordt geklokt op 245km/u. In tegenstelling tot de meeste sportbolides, hoeft dat nog steeds geen sloten benzine te kosten. Met 8,5l/100km stelt het pluimgewicht zich tevreden. Dat is een CO2-uitstoot van 199gr/km. De naakte cijfers verhullen nog de aanwezigheid van instelbare Ohlins-dempers, variabele tractiecontrole en Launch Control.

Lotus bouwt niet meer dan 35 Scura. Je kan de editie in ons land krijgen voor € 61.820.