Land Rover Defender dood in 2013?

Door: BV

Eigenlijk gaat er geen enkel belangrijk evenement in de autosector voorbij zonder dat de toekomst van de iconische Defender over de lippen gaat. In Tokyo is het weer prijs. Daar heeft de Land Rover-directie laten doorschemeren dat nieuwe uitstoot- en botsrichtlijnen (onder meer voor voetgangerveiligheid) in 2013 een eind zullen brengen aan de dan 65-jarige (!!) carrière van het model. Liefhebbers van s'werelds meest capabele 4x4 moeten nog niet meteen wanhopen; de Defender is al eerder door het oog van de naald gekropen.

Vanzelfsprekend werkt Land Rover aan oplossingen. Zowel een gemoderniseerd ladderschassis (dat in z'n huidige vorm alweer 20 jaar dienstdoet) als een nieuw onderstel dat gebaseerd is op dat de Discovery en Range Rover Sport, zijn een optie. In het laatste geval verliest de Defender wellicht z'n starre assen, en daar zitten echte 4x4-fanatici niet op te wachten.

De nieuwe regelgeving die de autosector vanaf 2013 in z'n greep neemt, geldt overigens alleen voor personenwagens. Een aanzienlijk deel van de Defenders is echter gehomologeerd als nutsvoertuig, en daar hoeft over vier jaar (zo goed als) geen moer aan aangepast te worden. Er gaat een hardnekkig gerucht dat offroadspecialist in zo'n geval de productielijn voor de Defender zou verhuizen naar India. Bij nieuwe eigenaar Tata kan de rendabiliteit ook bij een lager productie-aantal gegarandeerd worden. Hoewel Land Rover er wellicht niets mee inzit, hoef je dus nog niet meteen naar de dealer te hollen om een exemplaar. De Defender is nog niet dood.