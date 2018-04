Fiat en Alfa naar de VS

Door: BV

Fiat sleutelt hard aan z'n productstrategie samen met Chrysler. De komende dagen komen we daarover meer details te horen, maar in de aanloop naar een officiële mededeling, zijn al enkele details uitgelekt. Vooral de plannen van de Italianen op de Amerikaanse markt houden nog weinig geheimen in.

Alfa Romeo wordt weer leverbaar aan de andere kant van de oceaan. Het bedrijf wil drie modellen aanbieden. De MiTo wordt de instapper, de Milano die de 149 opvolgt, is de tweede telg en wanneer de 159 wordt afgelost (wellicht door de Giulia), dan steekt die ook de plas over. Dat laatste neem je overigens best niet letterlijk. De modellen voor de Amerikaanse markt zullen daar gebouwd worden.

De plannen voor het merk Fiat blijven voorlopig beperkt tot de 500. Die wordt er zelfs als apart merk gelanceerd. Kwestie van BMW's Mini deftig tegengas te kunnen geven. De Amerikanen mogen zich verwachten aan de driedeurs, de Cabrio en de break die nog in ontwikkeling is. De potige Abarth bijt er wellicht de spits af. Echt goedkoop wordt de 500 er niet. De prijs zal beginnen bij zo'n $ 18.000. Toch willen de Italianen er jaarlijks 25.000 stuks slijten.