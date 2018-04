Finalisten Auto van het Jaar 2010

Door: BV

Afgelopen jaar eindigde de verkiezing voor Auto van het Jaar in een nek aan nek race tussen de Opel Insignia en de Ford Fiesta. Het was uiteindelijk de Insignia die met amper één puntje voorsprong met de titel ging lopen. De organisatie heeft zopas de kanshebbers voor de Auto van het Jaar 2010 bekendgemaakt. Ford is er niet bij, Opel wel.

De selectie bestaat zoals steeds uit zeven finalisten. Opel maakt schijnbaar indruk met de nieuwe Astra, Citroën maakt kans met de C3 Picasso, Peugeot met de 3008, Skoda komt uit met de Yeti, VW met de Polo, Mercedes heeft de E-Klasse in de running en het enige niet-Europese product dat kans maakt is de Toyota iQ. Wie de felbegeerde titel binnenhaalt weten we eind deze maand.