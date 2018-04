Nissan werkt aan elektrische bestelauto

Door: BV

In 2010 brengt Nissan met de Leaf een geheel elektrische auto op de markt. En het bedrijf heeft het nog eens herhaald; die wordt betaalbaar. We mikken dus op een middenklasser, voor een gemiddelde prijs. Eén jaar na de marktintroductie in Japan, in 2011 dus, komt die Leaf ook naar ons land. De rest van de wereld volgt vanaf 2012.

En nu de autobouwer z'n elektrische structuur klaar heeft, moet die natuurlijk renderen. Op het Salon van Tokyo sprak Nissan over vier toekomstige elektro-auto's. Eén daarvan zou deze excentrieke Land Glider zijn. En er komt een elektrische variant van de NV200 lichte bestelauto die als studiemodel op het Autosalon van Genève stond te pronken.

Voor dit "Light Commercial Electric Vehicle" heeft Nissan al een paar voordelen bedacht. Taxichauffeurs kunnen er uiteraard kostenloos mee in de centra van steden als Londen komen, waar auto's met een CO2-uitstoot extra belast worden. En ambulanciers kunnen er recht het ziekenhuis mee binnenrijden en kostbare tijd winnen. In de veronderstelling dat het hospitaal daarop voorzien is, natuurlijk. Met technische details is Nissan nog bijzonder zuinig.