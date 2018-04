Eerste officiële fotos Volvo S60

Door: BV

Begin dit jaar stelde Volvo op het Autosalon van Detroit de S60 Concept voor in Detroit. En intussen zijn ook de vormen van de productieversie op officiële beelden vastgelegd. Op een introductie in levende lijve moeten we wachten tot het Autosalon van Genève in maart, en het is pas in de zomer van volgend jaar dat de fabriek in Gent de productie aanvangt.

Volvo mag bij moederhuis Ford dan wel in de etalage staan (en wordt wellicht verkocht aan het Chinese Geely) - de technologie in de nieuwe Zweed komt grotendeels van het merk met het Blauwe Ovaal. Benzinerijders krijgen compacte turbomotoren onder de kap. Een 1.6 met 150 en 180pk zitten in de pijplijn, net als een meer dan 200pk sterke tweeliter. Voor de dieselrijders komt er een DRIVe-versie met een 1.6l diesel (ook al gekend uit de andere DRIVe-versies van de constructeur) die niet meer dan 120gr/CO2 per kilometer uitstoot. Die wordt in het gamma aangevuld door met diesels van een nieuwe generatie, al is Volvo daarover nog onduidelijk. Wij zetten alvast ons geld op Ford viercilinders met een inhoud tot 2 liter, eerder dan de 2.4l grote diesel vijfcilinders die de huidige S60 animeren.

Natuurlijk pakt Volvo ook hier uit met de nodige veiligheidssnufjes. Het City Safety-systeem dat in stadsverkeer desnoods zelf op de rem gaat staan, kennen we al uit de XC60. Het wordt wel uitbreidbaar met Pedestrian Detection. Dat is een slimme combinatie van camera's en sensoren die overstekende voetgangers herkennen.